Lautaro Martinez sì o no per Inter-Atalanta? La probabile formazione di Inzaghi

(Di venerdì 30 agosto 2024)sì ono, questo rimane il dubbio principale in vista di, partita in programma questa sera a San Siro alle ore 20.45. L’argentino ha lavorato in gruppo negli ultimi giorni e quindi è certamente a disposizione, manon ha ancora sciolto le riserve RISERVE –sta meglio e sembra aver smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori dalla sfida con il Lecce. Il capitano nerazzurro ha lavorato in gruppo e dunque sarà certamente presente per la sua prima partita casalinga contro l’di Gian Piero Gasperini. Nell’ultimo confronto proprio l’argentino mise a segno un gol meraviglioso, con tanto di inchino ai suoi tifosi. Gli stessi che questa sera si augurano di vederlo titolare, ma Simonenon ha ancora sciolto tutte le riserve.