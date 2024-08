Lautaro Martinez in Inter-Atalanta? Dopo 184 giorni ma variabile – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)scalpita per giocare, match atteso in programma questa sera. L’attaccante e capitano argentino ha recuperatoil problema sorto alla vigilia del Lecce. CARICO – Scalpita il Toro, che ha tanta voglia di esordire e segnare davanti ai propri tifosi a San Siro. Il capitano ha recuperato dall’infortunio muscolare, che era sorto alla vigilia della partita contro il Lecce venerdì scorso. Allarme rientrato e ora l’argentino vuole giocare per riprendersi quello che gli spetta: ossia il gol., lo scorso anno capocannoniere del campionato con 24 gol, non segna addirittura in campionato dal 28 febbraio, ossia dal recupero proprio contro l’vinto per 4-0 dai nerazzurri di Milano. Un’eternità: è tempo dirompere il digiuno. Ma Inzaghi dovrà necessariamente tenere conto della sua condizione fisica.