La vacanza è finita per il Governo comincia il conto alla rovescia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dove prima, dove dopo,”con il sole in fronte”, come ripeteva il motivetto nazional popolare della metà del secolo scorso, anche l’estate 2024 sta lasciando lo spazio italiano del periodo. A parte i conti economici che cominceranno a essere scritti a matita all’incirca a metà del mese prossimo, è probabile che possa essere dato segnale verde all’inizio della concretizzazione di qualche progetto completato nel mese eletto per il relax che reclama la sua pronta esecuzione. L’anno é ormai trascorso per i suoi due terzi, che, esposto con altri termini, significa che su 12 mesi che lo compongono, ne restano disponibili all’uso solo 4. Non sono pochi, comunque il tempo che contengono è risicato, almeno per tentare di realizzare l’indispensabile di quanto programmato. Tanto per quanto concerne almeno la messa a terra dei progetti previsti e finanziati dal Pnrr.