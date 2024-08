La grande notte dei debuttanti Colcitrone punta su Marmorini jr Bruni-Tavanti coppia da battere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arezzo, 30 agosto 2024 – È ladei giostratori di riserva, con un debutto. Per la prima volta a sfidare il Buratto per i colori di Porta Crucifera sarà Gianmatteo, figlio diciottenne dell’ex rettore Giorgio, ora commentatore televisivo. Un traguardo importante per questo giovanissimo cavaliere, che fin da piccolo ha mostrato unapassione per la Giostra, come del resto tutta la sua famiglia. «Il nostro progetto era quello di formare giovani giostratori e di farli esordire - dice il capitano rossoverde Alberto Branchi - e con il debutto dimettiamo un altro importante tassello. Speriamo che regga l’emozione della piazza. Il lavoro fatto in questi ultimi mesi gli ha fatto meritare questo esordio. E questo non vuol dire che Filippo Vannozzi sia da meno. Era già nei programmi, che seera pronto, avrebbero corso una prova generale ciascuno».