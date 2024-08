La cipolla va in scena È la festa del gusto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) - Dodici giorni di, anche se quella che va in onda a settembre rappresenta l’epilogo di un lungo e duro lavoro svolto dai coltivatori e produttori della, dalla semina nei campi in inverno alla raccolta in estate, che culmina poi tra le vie del borgo con l’entusiasmo dei cannaresi, numerosi volontari e tanti buongustai: per questo la “delladi Cannara“ è unalunga sette mesi, secondo Roberto Damaschi, presidente dell’Entedellache organizza la kermesse con il sostegno del Gal Valle Umbra e Sibillini. La 42esima edizione è stata presentata ieri a Perugia all’Hotel Brufani con una degustazione in diretta di tanta prelibatezza ed è in programma da martedì 3 a domenica 8 e da martedì 10 a domenica 15 settembre.