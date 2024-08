Incendio devastante a Terracina | muore avvocato 60enne intossicato dal fumo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una tragica notte ha sconvolto la città di, dove un violentoè scoppiato ieri sera al terzo piano di un palazzo situato in via del Fiume. Le fiamme, che hanno raggiunto oltre due metri di altezza, erano visibili dalla strada e hanno rapidamente avvolto un appartamento della zona residenziale. L’inquilino, Giorgio Pompei, unterracinese di 60 anni, ha tentato disperatamente di mettersi in salvo rifugiandosi sul balcone, ma è crollato al suolo, sopraffatto dal. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lottato per ore per domare il rogo. Purtroppo, quando le fiamme sono state finalmente spente, le squadre di soccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte.