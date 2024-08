Governo | Boccia ' ' spacca Italia' e pessima manovra affosseranno Italia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - “Siamo di fronte ad uninadeguato e pericoloso. Dopo quasi due anni continuano a cercare alibi per giustificare una politica fatta solo per una minoranza di destra, fatta da chi chiede condoni e la privatizzazione selvaggia dei servizi pubblici. Ecco perché mettere insieme l'autonomia da un lato e unainconsistente, fatta di misure spot, rischia di essere una miscela esplosiva che danneggerà i più poveri". Così il Presidente dei Senatori Pd, Francesco, arrivando alla Festa dell'Unità di Torremaggiore (Foggia). "La destra alindebolisce ogni giorno l'cambiando l'intelaiatura istituzionale con premierato e autonomia differenziata. Noi continueremo a batterci, insieme alle altre opposizioni, per fermarli.