Golf Scottie Scheffler rifila una spallata agli avversari nel primo round del Tour Championship

(Di venerdì 30 agosto 2024) I miglioriisti del PGAhanno da poco concluso ild’esordio del, evento conclusivo della FedEx Cup e di fatto ultima kermesse di una certa rilevanza della stagione delamericano. Ai nastri di partenza i migliori 30 giocatori per l’appunto della FedEx Cup, con coloro che vantano il maggior numero di punti avvantaggiati da un sistema di punteggio che prende spunto dalla Gundersen della combinata nordica. Per questo motivoè partita con in dote un bel -10, ma il numero uno dell’Official WorldRanking non si è di certo cullato sugli allori. L’americano è stato infatti il migliore di giornata piazzando un superbo -6 (65 colpi) avviato peraltro con un bogey che non lasciava presagire nulla di buono. Per lo statunitense complessivo di -16 e ben 7 lunghezze di margine sui connazionali Collin Morikawa e Xander Schauffele.