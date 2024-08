Fuga da Alcatraz | il rivale-nemico di Sinner eliminato dagli Us Open al secondo turno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 30 agosto 2024)da Alca(t)raz agli Us: Carlitos Alcaraz, numero tre del mondo ed enfant prodige del tennis mondiale, esce incredibilmente di scena alin appena tre set(6-1, 7-5, 6-4) dallo sconosciuto olandese Botic van de Zandschulp, aprendo una prateria verso la finale al “” Jannik. I soliti blackout di Carlitos Il campione di Wimbledon, che a 21 anni ha vinto quattro slam ed è già stato numero uno del ranking e rimane un fenomeno, paga uno dei suoi tanti blackout. Quando è in giornata no è completamente assente. E la partita contro l’olandese lo ha confermato. Nel primo set si comprende immediatamente che non è l’Alcaraz dei giorni migliori. La battuta non funziona e i colpi profondi dell’avversario non danno tregua. Arrivano due break nele sesto game, senza che il fuoriclasse di Murcia riesca a trovare delle valide contromisure.