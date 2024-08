Farne troppi aumenta la mortalità La verità di Bassetti sui tamponi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) «Io faccio l'infettivologo ed è oltre un anno che nel mio reparto non muore un paziente Covid». A precisarlo all'Adnkronos Salute è Matteo, direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. «Oltre l'85-90% di coloro che oggi vengono ricoverati in ospedale con Covid - analizza - sono pazienti che non hanno la polmonite, ma che hanno altre problematiche e siccome vengono tamponati - un pò allo screening all'arrivo in ospedale e un po' anche a casa per eventuali raffreddori o per l'influenza - finiscono per entrare in ospedale» come positivi a Covid, ma «per insufficienza cardiaca, per problemi renali, per problemi neurologici, per altri tipi di problematiche.