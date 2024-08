Detenuto isolamento suicida a R Emilia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 14.31 Undi 54 anni si è tolto la vita ieri, in tarda serata, nella sua cella del repartodella Casa circondariale di Reggio. E' il 67esimo caso di suicidio dall'inizio dell'anno, a cui vanno aggiunti i 7 riguardanti agenti della polizia penitenziaria, ha ricordato De Fazio, segretario Uilpa Polizia Penitenziaria. "E' palese e nei fatti riconosciuto persino dal Ministro della Giustizia e dal Governo che il decreto carceri e la sua conversione in legge non abbiano prodotto effetti apprezzabili",ha detto