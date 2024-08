Chi è Pasquale Esposito fan affetto da osteogenesi che ha incontrato Angelina Jolie a Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 30 agosto 2024)Eposito è un giovane scrittore di Napoli,da una malattia rara, l’imperfetta, di cui si parla in questi giorni, perché sul red carpet diha. Non è stato un incontro qualsiasi però, perchéera sul suo lettino, collocato proprio davanti al Palazzo del Cinema, e l’attrice si è avvicinata e inginocchiata sul tappeto rosso per salutarlo affettuosamente. Before entering Sala Grande for the world premiere of Maria,stopped to greet a bed-ridden fan, the Italian writer Pasqualino. He suffers froms imperfecta, a genetic disorder also known as “brittle bone disease.”has become a festival pic.twitter.