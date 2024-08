Cautano scelti i 5 finalisti per il premio nazionale ‘Simonetta Lamberti’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe magnifiche cinque sono state scelte allo scadere del 25 agosto, adesso l’attesa è tutta per il 7 di settembre, giorno nel quale è prevista la terza edizione del Concorsodel, innestato all’interno della manifestazione ‘in Poesia’. Cinque componimentida una giuria di specialisti che si giocheranno la vittoria in Piazza Vittorio Veneto in un appuntamento che, in poco tempo, ha saputo innestarsi nel programma degli eventi culturali nel Sannio. Insomma l’idea di Michele Piramide, partita come scommessa, è diventata qualcosa di grande, capace di attirare tante persone e accendere i riflettori sul piccolo comune sannita.