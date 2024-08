Calciomercato Milan Koné o Rabiot | chi sarà l’ultimo colpo di mercato di Furlani? La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 30 agosto 2024), Manuo Adrien: se ci, chididi Giorgio Furlani? La situazione Manuo Adrien: chi dei duedi questa sessione estiva di? Una risposta certa, ovviamente, non c’è, ma le sensazioni non sono troppo positive in entrambe le situazioni. Il giovane mediano francese di proprietà del Borussia Monchengladbach è un’idea concreta per la Serie A, ma sul giocatore c’è forte anche la Roma che ha messo la freccia e sta cercando di battere la concorrenza del. Per quanto riguarda il centrocampista ex Juventus, invece, c’è un po’ più di margine, visto che essendo svincolato le parti possono trattare a oltranza. A breve, però, il giocatore dovrà prendere una decisione, se non vorrà rimanere fermo una stagione.