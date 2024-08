Cade e sbatte la testa mentre fa wakeboard | gravissima donna di 37 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dello (Brescia), 30 agosto 2024 - Lotta per la vita in ospedale a Brescia unadi 37annegatafaceva. L’incidente è avvenuto oggi, 30 agosto 2024, poco prima delle 17 nel bacino artificiale dell'Awake sport center di Dello, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione lasi stava cimentando nelquando è cadutando lasull’acqua e perdendo conoscenza. Vedendola immobile sono state attivate le procedure di recupero ed è stata riportata a riva. Immediati i soccorsi sanitari. Laera in arresto cardio circolatorio ed è stata intubata e trasportata in stato comatoso con l’elisoccorso al Civile di Brescia. Spetterà ora ai carabinieri stabilire l’esatta dinamica di quanto successo.