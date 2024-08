Boom dei lavoratori autonomi ma i contratti a tempo indeterminato diminuiscono

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un altro record di occupati nel mercato del lavoro italiano. A luglio 2024, secondo i dati Istat, i posti di lavoro superano per la prima volta la soglia dei ventiquattro milioni (24,009 milioni). Il tasso di occupazione tocca sale al 62,3 per cento, mentre quello di disoccupazione scende al 6,5 per cento, ai livelli del 2007. Eppure, basta addentrarsi nei dati per capire che non va tutto bene. Anzi. In un mese, gli occupati sono aumentati di 56mila unità . E l’aspetto anomalo è che crescono unicamente, e non poco, solo i: settantacinquemila in più in un mese, proseguendo la crescita già registrata a giugno. Mentre calano i dipendenti: in un mese si contano meno dodicimila, meno seimila tra quelli a termine. Nell’ultimo anno, isono cresciuti di 249mila unità , pari a un aumento del 5 per cento.