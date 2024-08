Beetlejuice 2 Jenna Ortega in aiuto di Winona Ryder davanti ai fotografi della Mostra di Venezia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) La star di Mercoledì ha fornito un prezioso consiglio alla collega mentre posavanoaial Lido. Nel bel mezzo di un photocall dialladel Cinema disi è rivolta in maniera affettuosa nei confrontico-star, con un piccolo ma dolce gesto nei suoi confronti. Le due attrici hanno partecipato alla presentazione del film d'aperturadi Tim Burton, insieme al resto del cast composto da Michael Keaton, Catherine O'Hara, Willem Dafoe e Monica Bellucci. Tieni gli occhiali In un video pubblicato da Entertainment Tonight, si sentono ipresenti al photocall chiedere ripetutamente adi togliersi gli occhiali da sole per