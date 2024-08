Ascolti tv del 29 agosto Alberto Angela si scontra con la soap turca

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo il quasi flop dello scorso luglio,cerca il riscatto in fatto di audience con le nuove puntate di Noos – L’avventura della conoscenza in onda su Rai 1., affiancato da Samanta Cristoforetti e Paola Cortellesi, ha aperto la puntata di Noos con la Basilica di San Clemente, uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia di Roma, mentre il servizio girato alla Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma ha illustrato una nuova ricerca scientifica che riguarda l’Alzheimer, una delle più temute malattie degenerative. Canale 5 contrappone adla serieche ha conquistato il pubblico italiano, Segreti di famiglia. Su Rete 4 invece è andato in onda un classico degli anni Ottanta, Sapore di mare. Su Rai 2 protagoniste sono state le Paralimpiadi di Parigi, anche se la cerimonia di inaugurazione ha ottenuto poco più del 7% di share.