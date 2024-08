A Legnano nasce il museo dei bambini | Spazi restituiti alle famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)(Milano) – “Riusciremo a rigenerare lo stabile di tremila metri quadrati di via Pontida il quale verrà restituito dopo molti anni alla città;in disuso che vengono recuperati per lee iin accordo con la Soprintendenza e con Aipo in un progetto che ci permetterà anche di risolvere i problemi dell’area interna parcheggio, allagatosi più volte in passato” È con queste parole e con un video nel cantiere deldei, denominato “Kimu”, che il sindaco, Lorenzo Radice, ha fatto il punto su uno dei progetti più consistenti inseriti nel Pnrr.