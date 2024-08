Venezia 81 | la conferenza stampa di Maria l’ultima eroina tragica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024), diretto da Pablo Larraín e in concorso a81, è certamente uno degli eventi più attesi di questa edizione. Della diva Callas, scomparsa a soli cinquantatre anni, nel 1977, conosciamo pressoché tutto; la sua incredibile carriera, la travagliata storia d’amore con l’armatore Aristotele Onassis, che la lasciò per Jacqueline Kennedy, il lento declino e la morte. La pellicola, tuttavia, va oltre le vicende più note e si concentra sugli ultimi sette giorni di vita della soprano. Una settimana in cui la cantante lirica, ormai ritirata a vita privata, ripercorre successi e delusioni, i suoi trionfi nei principali teatri del mondo. Dopo essere stata la Norma, la Traviata, Madama Butterfly e tante altre, si ritrova ad essere “solo”, mentre tenta di recuperare la sua voce e il posto che le spetta sul palcoscenico, tra visioni, sogni e dimensioni oniriche.