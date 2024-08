Sviste arbitrali e troppi gol sbagliati | frenata Cremonese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) La falsa partenza della, due sconfitte in tre partite, porta inevitabilmente alla mente la nefasta stagione 2019-2020. All’epoca la squadra grigiorossa riuscì a centrare la salvezza solo grazie ad un super Ciofani e vide passare sulla propria panchina tre allenatori: Rastelli, Baroni e Bisoli. Un paragone forzato considerando le premesse e la base di partenza ma l’ambizioso club di Arvedi non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalle prime. Ora il Sassuolo prossima avversaria di mister Giovanni Stroppa e nella mente di coloro che si stanno allenando al centro sportivo Arvedi questa deve rappresentare la gara della svolta. I sei cambi rispetto agli undici scesi in campo contro la Carrarese non sono un alibi a cui potersi appellare per la caduta contro il Palermo.