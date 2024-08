Presenza di lupi sul territorio e aggressioni negli allevamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 –disulIl Sindaco Chienni risollecita la Regione perché individuata una strategia atta a salvaguardare il lavoro degli allevatori A seguito dell’ennesimo attacco da parte deiin un allevamento nel comune di Terranuova, il Sindaco Chienni torna a scrivere alla Regione Toscana per chiedere una strategia volta a garantire le attività di allevamento. In una lettera indirizzata alla Regione e assessora all’agricoltura, caccia e pesca, Stefania Saccardi, il primo cittadino di Terranuova scrive: “ladi numerosinel nostrosta causando danni agli allevatori. È notizia di questi giorni l’aggressione in un allevamento all’Ascione dove ripetutamente i predatori feriscono e uccidono capi di bestiame.