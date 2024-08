Patuanelli | Renzi è un problema del Pd In Parlamento fa da stampella al governo per noi non può esserci strada unitaria con lui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) “In questo momento Matteoè undel Pd. Deciderà Elly Schlein cosa fare con lui. Rispetto al Movimento 5 stelle ha un modo di intendere la politica totalmente diverso. Fino a ieri ha fatto daalMeloni, come si fa a trovare unacon lui ora?”. A dirlo, intervistato da Manolo Lanaro de ilFattoQuotidiano.it, è Stefanodel M5s, in relazione all’allargamento del campo di centrosinistra a Italia viva. “Non gli è riuscita l’opa su Forza Italia, alle Europee non ha superato lo sbarramento e ora prova a entrare nel centrosinistra” ha detto. L'articolo: “è undel Pd. Infa daal, per noi non puòcon lui” proviene da Il Fatto Quotidiano.