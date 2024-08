Offerte Fibra TIM per la Casa | navighi e chiami senza limiti in più attivi gratis

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 29 agosto 2024) LeTIM per la connessione Internet asi distingue per la varietà di piani disponibili, ideali per soddisfare le esigenze di ogni famiglia. Con velocità di connessione che raggiungono i 2,5 Gbps in download e chiamate illimitate verso tutti, TIM offre pacchetti completi e convenienti per garantire una navigazione fluida einterruzioni. Inoltre, i clienti TIM Mobile possono accedere a vantaggi esclusivi, come sconti sulle tariffe e bonus aggiuntivi. Per scoprire ogni dettaglio altrimento vai alla pagina ufficiale Tim per attivare una delle tariffe disponibili in promozione.