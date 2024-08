Mariah Carey non vedeva la sorella da anni prima della sua scomparsa – dettagli dei suoi tragici ultimi giorni di vita

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 29 agosto 2024) I lettori abbastanza sfortunati da aver vissuto la perdita di una persona cara conoscono fin troppo bene la voragine oscura, apparentemente senza fine, che si apre nel tessuto dell’esistenza. Un pensiero va quindi a, che all’iniziosettimana ha rivelato di aver perso sia la madre, Patricia, sia la, Alison, nello stesso giorno dello scorso fine settimana. L’artista ha rivelato la notizia in un comunicato, descrivendo il suo strazio per la tragica svolta degli eventi. “Il mio cuore è spezzato dal fatto che ho perso mia madre lo scorso fine settimana”, ha condiviso la, come riporta PEOPLE. “Purtroppo, in una tragica successione di eventi, miaha perso lalo stesso giorno”. Non c’è bisogno di dire che vivere una perdita così profonda è un’esperienza praticamente incomparabile.