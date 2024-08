L’ultimo addio ad Alessio Fiume di lacrime in chiesa | Sei stato la nostra guida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le bandiere della Contrada della Quattro Strade puntate al cielo salutano il feretro portato spalla. Il rullo mesto del tamburo si unisce al rintocco della campane perviaggio diCerullo, il 37enne tecnico di Acque Spa che lunedì mattina della scorsa settimana ètravolto e ucciso da un autobus di linea di Autolinee Toscane in via Orsini a Cucigliana mentre era in bici con amici. Laè stracolma per le esequie, tantissime le persone che hanno dovuti restare nella piazza antistante. Undi. Un dolore sordo e profondo che ha colpito tutta la comunità che ha rinunciato anche alla tradizionale festa della ficattola, annullando i due fine settima dell’evento: troppo grande il lutto. Toccanti le parole del sacerdote all’omelia. "Ancora una tragedia della strada - ha detto -. Ha perso la vita il nostro