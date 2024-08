Lambertini a Parigi per coronare un sogno | Lo sport per me vuol dire riscatto e rinascita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilolimpico di Emanueleall’ombra della torre Eiffel. Nella serata di ieri, con la cerimonia d’inaugurazione, ha preso il via la paraolimpiade di, dove vorrà essere protagonista anche Emanuele, centese di nascita e atleta di scherma della nazionale italiana. Una squadra che ai giochi paralimpici, sarà in pedana al ‘Grand Palais’ dal 3 al 7 settembre tutti i giorni e in tutte le specialità. Emanuelelo vedremo gareggiare il 4 settembre nel fioretto maschile categoria A e il 6 settembre con la spada maschile categoria A, entrambe le gare inizieranno dalle 9 con le qualificazioni ed eventualmente finali dalle 18.30 alle 21.25. Il 7 settembre Emanuelesarà impegnato nelle gare a squadre di spada, inizio dalle 10 e finali eventuali dalle 17.30 alle 21.15.