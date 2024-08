La Linea Verde prende forma Pronto il nodo di piazza dell’Unità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il Comune ha pubblicato il progetto che modifica il tracciato dellanel tratto trae le vie Mazza- Ferrarese-Matteotti. La nuova soluzione abbandona la previsione del sottopasso stradale tra le vie Ferrarese e Bolognese, consentendo la salvaguardia di circa 50 alberi e una cantierizzazione di minore impatto in Bolognina, agevolando le tempistiche del Pnrr. La modifica prevede che lapercorra tutta via Matteotti in entrambi i sensi di marcia per collegarsi a via di Corticella interessando il corsello diposto sul lato ovest. In via Matteotti verrà realizzata una fermata aggiuntiva poco sotto via Algardi. Il resto del tracciato resta confermato.