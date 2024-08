Il produttore anconetano Paolo Spina alla Mostra di Venezia | Ma questa volta in concorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ancona, 29 agosto 2024 – Ancora unailMariaporta un ‘suo’ filmInternazionale d’Arte Cinematografica di, il più importante festival del cinema al mondo insieme a Cannes. Un film in, s’intenda bene, non una partecipazione a qualche evento collaterale della rassegna. Il lungometraggio si intitola “Stranger eyes”, ed è l’opera seconda del regista di Singapore Yeo Siew Yua. E’ la storia di una giovane coppia che, andandoricerca della piccolissima figlia scomparsa, trova le registrazioni video dei loro momenti più intimi, girati da un misterioso voyeur. Quest’ultimo li avvia verso un’indagine per scoprire la verità dietro a tali immagini, ma anche, quella su se stessi.