Il Napoli non molla | respinta la prima offerta Manna cambia tutto e rilancia

(Di giovedì 29 agosto 2024)unaper l’obiettivo del, Giovannila formula e: i dettagli Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku e l’attesa per Scott McTominay, ilè a lavoro per chiudere un nuovo affare in entrata. Se non addirittura un paio. Infatti, è in fase di stallo la trattativa per Billy Gilmour, che il club azzurro ha puntato come vice-Lobotka. Il centrocampista scozzese ha già raggiunto un’intesa con la società partenopea e vuole fortemente giocare in Serie A. Tuttavia, nelle scorse ore il nuovo acquisto del Brighton Matt O’Riley si è infortunato gravemente al suo esordio in coppa e ora bisognerà attendere la decisione della dirigenza inglese sul futuro di Billy. Oltre, ilha bisogno di fare spazio in rosa e cedere altri elementi. In primis Gaetano e Folorunsho, senza contare anche il rebus Victor Osimhen.