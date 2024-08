Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli addio segreto sul sesso del bebè | svelato dalla mamma di lei

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) C’è un baby Prelemi in arrivo:diventeranno presto genitori per la prima volta. I fan più sfegatati lo sospettavano, poi hanno avuto la conferma. In piena estate è arrivato il lieto annuncio della coppia nata al Grande Fratello e da quel momento in poi la gravidanza è stata l’argomento cardine di Storie e post dell’ex protagonista del reality di Alfonso Signorini. Il pancino cresce e da quando ha reso pubblica la bella notizia, che ogni giorno è più raggiante e bella, lo esibisce di continuo. Ora le vacanze sono finite e la coppia è tornata alla base, cioè a Milano, e hanno subito organizzato una cena con gli amici più cari e ladi lei, Fariba Tehrani. Leggi anche: “Fate schifo, Niccolò si è arrabbiato”.