Estate da incubo e nuova operazione per Mara Venier | A Domenica In La rivelazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 29 agosto 2024) È tutto pronto per una, scoppiettante stagione diIn, ma quella che sta per concludersi perè stata un'da. L'amore per il mondo della tv e per il suo affezionato pubblico l'hanno convinta a tornare, ancora una volta, al timone del programma di interviste di Rai 1, ma gli imprevisti non sono mancati: la conduttrice ha raccontato che deve sottoporsi presto all'ennesimo intervento oculistico. "dovrà operarsi ancora ma non si ferma: 'Ain ci sarò'", si legge sulle pagine di Oggi. Niente passeggiate al mare o balletti in terrazza, ma la signora della tv non fa passi indietro e conferma la sua presenza in studio, quindi. Poco attiva sui social rispetto al solito,ha aggiornato i fan sul suo stato di salute e ha condiviso alcuni scatti in compagnia del marito.