Crac Bames pene ridotte | Piani industriali scritti per il bene dell’azienda e dei posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) "I finanziamenti effettuati dalla societàin esecuzione dei, oggetto dei protocolli di Intesa, devono essere considerati privi di rilevanza penale: risultano essere operazioni oggetto di attenta e approfondita valutazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di rezzazione del sito di Vimercate e possono essere ricompresi esclusivamente in quel campo caratterizzato da spiccati ed evidenti profili di rischio di impresa, soprattutto in un progetto, come quello avviato dal Gruppo Celestica e poi proseguito dalla società Bartolini Progetti e da tutto il Gruppo Bartolini, volto a scongiurare l’alternativa che tutti volevano evitare, ossia una totale dismissione del sito con il licenziamento di tutti i lavoratori".