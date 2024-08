Così con il calcio ho trovato l’America

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) La grande avventura di Leonard Assouan oltre Oceano è già cominciata. Il talentuoso attaccante classe 2000 nato in Ghana e nelle ultime stagioni fra Virtus Castelfranco (5 anni in Eccellenza) e United Carpi (ultimo campionato con 13 reti in Promozione) è da inizio estate negli Usa, per giocare il campionato collegiale con la maglia dell’Unoh, la University of Northwestern Ohio, una delle più prestigiose accademie statunitensi. Un sogno che si realizza per il 24enne talento, arrivato in Italia con la famiglia a 9 anni a San Giovanni in Persiceto e scovato al Persiceto da Paolo Chezzi. "Dopo le superiori volevo fare l’università e giocare a– racconta dagli States - che è la mia passione più grande, ma in Italia è molto impegnativo abbinare le due cose.