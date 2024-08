Corriere dello Sport – Vitik lo Sparta Praga chiede 15 milioni al Bologna

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 agosto 2024) 2024-08-29 00:53:35 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: Mats Hummels aveva fatto una promessa al, poi ha cambiato idea. Mentre la trattativa per Logan Costa si è interrotta dopo il gioco al rialzo del Tolosa e l’inserimento decisivo del Villarreal. Il club di Saputo deve ancora trovare l’erede di Calafiori. Ora sta lavorando su Martinche fa parte di una nuova generazione di difensori centrali con Pau Cubarsí del Barcellona, Leny Yoro del Manchester United, Antonio Silva del Benfica, Jorrel Hato dell’Ajax e Levi Colwill del Chelsea. Gioca nello, è uno dei gioielli della nazionale ceca e viene valutato quindici. Trattativa complessa: l’alternativa è Casale della Lazio. CHAMPIONS –è nato il 21 gennaio del 2003 a Beroun, è alto un metro e 93, è un destro naturale.