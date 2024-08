Codacons | in due anni Rc auto +178%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 16.30 Le tariffe assicurative sullecontinuano a salire in modo del tutto ingiustificato. In duesono aumentate del 17,8%, una stangata complessiva di oltre 2 miliardi. Lo denuncia il,in base ai dati Ivass (Istituto vigilanza sulle assicurazioni). Si è passati da una media di 353 euro del gennaio 2022 ai 416 attuali. "Gli incrementi non sono giustificati dall' aumento dell'incidentalità in Italia e contrastano con la situazione economica delle compagnie, il cui patrimonio si è consolidato", sottolinea il