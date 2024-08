Bocciatura agli esami | un evento ormai raro sia alle medie che alla Maturità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Questi i dati emersi dal recente studio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha evidenziato come il 99,8% degli studenti ammessi all'esame di quest'anno abbia poi superato le prove. Numeri in linea con quelli degli scorsi anni, che avevano visto nel 2023 la stessa percentuale, così come nel 2022, mentre nel 2021 era addirittura dello 0,1%. Questi ultimi due erano stati gli anni più complicati per la preparazione delle prove, essendo stato il periodo immediatamente post-pandemico, una circostanza che in realtà non ha influito sull'esito degli visto che il "trend positivo" dura almeno dal 2017 quando la percentuale di bocciati era stata dello 0,5%.