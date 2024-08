Bastava anche solo una parola gentile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Alla fine di agosto, la piemme Marica Saveri chiuse l’indagine. Erano stati sentiti tutti o quasi i partecipanti alla festa, i due bagnini del Blue Marlin, i conoscenti del luogo, alcuni amici e amiche di Milano e la conclusione fu: incidente. Biki aveva esagerato col bere, aveva imboccato la scorciatoia dimenticando di non avere le chiavi della porta posteriore di casa sua, aveva inciampato sui tacchi troppo alti per quello sterrato ed era volata giù dal Balzo dell’Agnello, escoriandosi braccia piedi e viso contro qualche arbusto e poi finendo direttamente in mare. Che, per disgrazia, quella notte si abbatteva sulla riva con ondate alte quasi tre metri. Per Marta fu una goccia di balsamo su una ferita aperta e sanguinante, per Fabrizio l’inizio di un lento e faticoso ripensamento sulla sorella e sul rapporto che aveva avuto con lei.