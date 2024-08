Alvaro Morata la mamma vola a consolarlo | Momento difficile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024)starebbe vivendo un periodo davvero complicato a Milano, in seguito alla separazione da Alice Campello, annunciata il dodici agosto scorso. Il nuovo attaccante del Milan, infatti, secondo le indiscrezioni sarebbe stato raggiunto dalla madre Susana, direttamente dalla capitale spagnola, pronta a offrirgli del sostegno in questocomplicato, in cui sarebbe, secondo le indiscrezioni, “devastato” dalla separazione dalla moglie e fermo, a livello professionale, per un infortunio., la nuova vita milanese con laLa fad’amore che ha visto come protagonisti a lungoe Alice Campello non ha avuto un lieto fine. I due si sono conosciuti, attraverso i social, nel 2016 e già l’anno successivo hanno suggellato il loro amore con le nozze, che hanno avuto luogo a Venezia.