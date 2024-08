WWE | Arn Anderson detta le sue condizioni per un possibile contratto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arn, Hall of Famer ed autentica leggenda del pro wrestling ha lasciato la AEW a maggio e, durante SummerSlam, è apparso brevemente nel backstage riunendosi con Cody Rhodes e facendo la sua prima apparizione in WWE dopo molti anni. La paga com’è? Dopo questa breve apparizione, molti fan si sono chiesti seavesse effettivamente firmato uncome leggenda per la compagnia ma, durante l’ultimo episodio del suo podcast, il veterano ha smentito la cosa senza, tuttavia, chiudere le porte ad unafirma con la WWE: “A quanto ammonterebbe il mio stipendio? Mai dire mai. Aggiungete degli zeri sul mio salario e ne parleremo”.