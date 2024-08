Virus dell’encefalite equina orientale | un pericolo silenzioso trasportato dalle zanzare

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il(EEE) è una malattia virale rara ma altamente letale trasmessa. Ilè patogeno che rischia di essere unserio per gli esseri umani, in quanto possibile causa di gravi infiammazioni cerebrali, e può risultare fatale nel 30% dei casi nell’uomo. Recentemente, la preoccupazione per la diffusione delè cresciuta notevolmente negli Stati Uniti, specialmente nella regione del Massachusetts, dove sono state adottate misure straordinarie per controllare l’infezione. Zanzara @Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagLa trasmissione e la diffusioneIlEEE,, si trasmette principalmente tramite la puntura diinfette.