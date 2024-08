Vela Caterina Banti | Mi ritiro dall’attività agonistica Vorrei rimanere nel mondo dello sport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Loitaliano e in particolare ildellaperdono oggi una delle grandi protagoniste dell’ultimo quinquennio di gare e avvenimenti:infatti ha annunciato il suodalle competizioni agonistiche. L’atleta romana, classe 1987, che in coppia con Ruggero Tita ha vinto e rivinto l’oro olimpico a Tokyo 2021 e a Parigi 2024 nel Nacra 17 misto, in un’intervista aMediaset ha affermato: “Per me è stata l’ultima Olimpiade visto che ho deciso di ritirarmi dalla mia carriera da atleta. Sicuramente come portabandiera non ci potrò essere, ma potrei presentarmi in altre vesti”. Poi sul suo futuro ha aggiunto: “Ci sono varie cose in essere. Mi piacerebbe ridare quello che ho imparato in questi anni sulla mia pelle”.