US Open 2024 immensa Paolini | vince una battaglia di 2h48? con Andreescu e vola al secondo turno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non c’è due senza tre per Jasmine, che dopo Parigi e Londra batte Biancaanche a New York, qualificandosi per ildegli US. Il terzo confronto stagionale tra le due è stato anche quello più combattuto, ma are è stata ancora l’azzurra, capace di trionfare in rimonta per 6-7 6-2 6-4 dopo? di gioco. Inizia col piede giusto dunque il cammino a Flushing Meadows per la numero uno d’Italia. La sua prossima avversaria? Non una campionessa Slam, ma un’ex numero uno del mondo come Karolina Pliskova. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Primo set brutale di 1h20?, caratterizzato da game ai vantaggi e ribaltamenti di fronte continui.parte meglio, issandosi sul 3-1, ma Jasmine ricuce il gap e ristabilisce la parità.