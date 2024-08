Tonali torna a giocare

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024)racconta l’incubo della squalifica per scommesse: “I primi 3 mesi sono stati molto difficili” Sandroha scontato la sua squalifica per scommesse e ora è pronto are in campo dopo 10 mesi. In un’intervista ai canali ufficiali del Newcastle l’ex centrocampista del Milan racconta tutto. Oggi dopo 10 mesi di stop la squalifica è alle spalle eè a completa disposizione del Newcastle e del suo allenatore perre a scendere in campo. Di questo ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club inglese che gli ha chiesto le sue sensazioni e come è stato vivere la scorsa stagione da esterno. “Non sono mai stato solo in questi 10 mesi e questo è molto importante per me – ha spiegato -. È stato molto, molto difficile vivere i mesi di ottobre, novembre e dicembre, ovvero i primi tre”.