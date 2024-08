Tiziano Ferro Shock | Inaspettato Appello a Gerardina Trovato!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un invitoe un possibile ritorno sulle scene:risponde alla chiamata di. Ecco che cosa è accaduto!è tornata a far parlare di sé, e stavolta la sorpresa arriva da! Negli ultimi tempi, la cantautrice siciliana è riemersa dalla sua pausa mediatica grazie a un video toccante su TikTok. In questo video,si rivolge ai suoi fan, implorandoli di non dimenticarla. Il messaggio ha toccato il cuore di molti, tanto da diventare virale e attirare l’attenzione di numerosi artisti del panorama musicale italiano. Tra i primi a rispondere all’, nomi noti come Alessandra Amoroso ed Elodie, che hanno manifestato pubblicamente il loro affetto e sostegno.