Terremoto di magnitudo 5 2 colpisce Creta | scossa avvertita in tutta l’area meridionale della Grecia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un intensodi5.2 ha colpito l’isola di, in, alle 18:29:54 (ora italiana) del 28 agosto 2024. Secondo le prime stime, l’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 50 km da Tympáki, sulla costadell’isola, con un ipocentro a una profondità di 25 km. Laè stata distintamentedalla popolazione in un’area piuttosto vasta, non solo ama anche nelle regioni meridionali. La posizione dell’epicentro, situato in mare aperto a qualche decina di chilometri dalla terraferma, riduce il rischio di danni significativi a cose o persone.via, al momento non ci sono informazioni definitive riguardo a eventuali conseguenze materiali o umane. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare la necessità di eventuali interventi.