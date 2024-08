Stroncata da infarto dona gli organi La sua generosità salva cinque vite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Talvolta il dolore della morte incontra la speranza della vita e c’è un nuovo capitolo da scrivere. È accaduto quando un arresto cardiaco ha messo la parola fine alla vita di una donna e da quella tragedia è nata un’opportunità per altre persone. Sono statigliprelevati, due i trapianti effettuati da tre équipe. In vita latrica aveva espresso la volontà di mettere a disposizione glie i tessuti alla sua morte, così quando il cuore ha cessato di battere Andrea Bottazzi, responsabile Coordinamento centrozionidel San Matteo, con la coordinatrice infermieristica Stefania Pisano, l’infermiera Aurelia Campaci, ha attivato le procedure e le equipe per una vera e propria corsa contro il tempo per prelevare gli