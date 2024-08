Rifiuti abbandonati pronta una stretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La Regina annuncia un giro di vite sui controlli su appartamenti turistici in nero e conseguente mancanza di raccoltaperché intere famiglie non sono registrate e procedono puntualmente all’abbandono dei, specie nei quartieri periferici dove molti residenti lamentano situazioni di degrado e maleducazione. Il fenomeno dei sacchetti lasciati per strada o nei pressi delle isole ecologiche, dunque, sta riportando a galla il tema degli affitti "abusivi" e dei turisti che non sono registrati per poter usufruire di raccoltao servizi ecologici.