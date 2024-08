Purtroppo è il suo corpo Mario ritrovato senza vita vicino al fiume | era scomparso domenica

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una terribile notizia ha scosso la città de L’Aquila. IldiDonati, un uomo di 64 anni originario di Arezzo, è statoalAterno, nei pressi di Porta Napoli. Donati eradapomeriggio, quando si era allontanato dalla sua abitazione nel centro del capoluogo abruzzese.25 agosto, Donati era uscito di casa da solo, lasciando a casa la moglie. Quando non era rientrato e la donna non aveva sue notizie, aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. >> Madre trova il cadavere della figlia in casa: la scoperta choc dei carabinieri sulEra subito scattato l’allarme e le forze dell’ordine si erano attivate per ritrovare l’uomo, con il coordinamento della Prefettura dell’Aquila.