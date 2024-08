Paola Iezzi fa una legittima pausa ca**o in attesa del nuovo X Factor 2024 ma la reazione dei fan crea scompiglio e qualche fraintendimento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Manca davvero poco al via della nuova edizione di “X“, che sarà presentata alla stampa il 10 settembre e poi andrà regolarmente in onda dal 12 settembre in prima serata su Sky e Now fino alla finalissima del 5 dicembre, per la prima volta, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Giorgia è al suo debutto come conduttrice mentre in giuria troveremo Jake La Furia, Achille Lauro, il ritorno di Manuel Agnelli e l’unica donna al bancone,. Sono giorni concitati per latra servizi fotografici, video interviste e attività varie legate al talent show. C’è anche un momento di relax, dedicato alla tazzina di caffè. O almeno questo la cantautrice aveva lasciato intendere con una story ironica e la foto della tazzina con hashtag #. Ma qualcosa è andato storto. Dice il celebre detto: “La malizia è negli occhi di chi guarda”.